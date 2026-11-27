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BATMAN'da sanal medya üzerinden suça özendirici paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformları üzerinden özellikle gençleri hedef alarak suç işlemeye yönlendirici, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirici paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca, pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı