Batman'da sanal medyada suça özendiren 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da sanal medyada suça ve silah kullanımına özendirici paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 2 tabanca, pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi; işlemleri sürüyor.
BATMAN'da sanal medya üzerinden suça özendirici paylaşımlar yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformları üzerinden özellikle gençleri hedef alarak suç işlemeye yönlendirici, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirici paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca, pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.