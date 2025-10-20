Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 2. etabına başlandı

Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 9 kilometrelik 2. etap çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, kentin köy statüsünden başlayarak bugünlere ulaştığını belirtti.

Ulaşım altyapısından sosyal donatılara kadar her alanda Batman'ı Türkiye'ye model bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Canalp, bu hedef doğrultusunda 50 yıllık bir il gelişim planı hazırladıklarını ifade etti.

Canalp, şöyle konuştu:

"Bizim vizyonumuz, Batman'ı Büyükşehir'e hazırlamak ve aynı zamanda bölgesel bir çekim ve cazibe merkezi haline getirmektir. Bugün atmış olduğumuz her bir adımla aslında büyükşehire giden taşları teker teker örüyoruz."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın şehrin önemli ana artellerinden biri olacağını belirterek, bulvarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Canalp'e, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.