Haberler

Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 2. etabına başlandı

Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 2. etabına başlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 9 kilometrelik 2. etap çalışmalarına başlandı.

Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 9 kilometrelik 2. etap çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, kentin köy statüsünden başlayarak bugünlere ulaştığını belirtti.

Ulaşım altyapısından sosyal donatılara kadar her alanda Batman'ı Türkiye'ye model bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Canalp, bu hedef doğrultusunda 50 yıllık bir il gelişim planı hazırladıklarını ifade etti.

Canalp, şöyle konuştu:

"Bizim vizyonumuz, Batman'ı Büyükşehir'e hazırlamak ve aynı zamanda bölgesel bir çekim ve cazibe merkezi haline getirmektir. Bugün atmış olduğumuz her bir adımla aslında büyükşehire giden taşları teker teker örüyoruz."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın şehrin önemli ana artellerinden biri olacağını belirterek, bulvarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Canalp'e, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Denizin altında sürpriz teklif! Büyük şaşkınlık yaşadı

Ne yapacağını şaşırdı! Bunu hiç beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.