Batman'da Pikniğe Giden 3 Kişi Mahsur Kaldı

Olay, akşam saatlerinde Samanyolu Köyü mevkinde bulunan Batman Çayında meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen 3 kişi suların yükselmesi sonucunda oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla oradan çıkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından botla alınarak güvenli bölgeye alındı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,