Batman'da Pikniğe Giden 3 Kişi Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Batman'da piknik yapmak için giden 3 kişi, yükselen sularla oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalanları kurtardı.

BATMAN'da piknik yapmak amacıyla Batman Çayına giden 3 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 3 kişi, mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Samanyolu Köyü mevkinde bulunan Batman Çayında meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen 3 kişi suların yükselmesi sonucunda oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla oradan çıkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından botla alınarak güvenli bölgeye alındı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
