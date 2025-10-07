Haberler

Batman'da Park Halindeki TIR'a Çarpan TIR Kazasında 1 Ölü

Batman'da Park Halindeki TIR'a Çarpan TIR Kazasında 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen TIR kazasında, park halindeki bir TIR'a çarpan diğer TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, TIR'ın park halindeki başka TIR'a çarptığı ve 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 23 EY 176 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 01 TL 663 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde park halindeki TIR'ın şoförü S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı şoför F.Ç. ise müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın yaşandığı ve çevredekilerin panikle kaza yerine koştuğu görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.