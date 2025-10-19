Batman'da Park Halindeki Panelvan Alev Alev Yandı
Batman'ın Fatih Mahallesi'nde park halindeyken alev alan 72 AD 635 plakalı panelvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Batman'da park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.
Fatih Mahallesi'nde park halindeki 72 AD 635 plakalı panelvanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel