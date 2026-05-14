Batman'da park halindeki otomobil yandı
Batman'da park halindeki bir otomobil, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Olay, sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi 4007'nci Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı