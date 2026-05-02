Batman'da otomobiller çarpıştı; kaza kamerada

BATMAN'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 22.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi Komando Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halindeki otomobil, önünde giden ve aniden dönüş yapan başka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle arkadaki otomobil, savrulup yol kenarındaki direğe çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücülerinin kimliği bilinmeyen otomobillerin çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından araçlardan inen 2 kişinin ilerlemesiyle diğer otomobildeki 3 kişiden 2'sinin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı