Batman'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

BATMAN'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen planlı istihbarat faaliyetleri kapsamında, 22 Nisan'da Diktepe yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi. Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri kent merkezine getirerek satışını yapacağı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı