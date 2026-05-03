Batman'da otomobil bagajında 13 tabanca ele geçirildi
Batman'da 14 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil yolu üzerinde durdurulan 2 otomobilde arama yapıldı. Aramada bagaj kısmında 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,