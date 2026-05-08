Batman'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde yapılan saha çalışmaları sırasında, nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender kaydedildi. Ziraat Mühendisi Bayram Zırığ, bu türün korunması gerektiğini ve vatandaşların zarar vermemeleri için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yaptıkları sırada "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semenderle karşılaştı.

Gümüşörgü köyü yakınlarındaki akarsu kenarında fark edilen semender kamerayla kayda alındı.

Ziraat Mühendisi Bayram Zırığ, Kozluk ilçesinin kırsalında saha çalışması yaptıkları sırada nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semenderle karşılaştıklarını söyledi.

Sarı benekli semenderin korunması gereken bir tür olduğunu belirten Zırığ, vatandaşlardan bu canlı görmeleri halinde zarar vermemeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
