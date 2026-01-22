Haberler

Batman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında öğretim elemanlarına eğitim verildi

Batman Üniversitesi ve İl Jandarma Komutanlığı'nın iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, madde bağımlılığıyla mücadele ve uyuşturucu türleri hakkında bilgiler verildi. Ailelerin uyuşturucuyla mücadelede izleyebileceği yollar da tanıtıldı.

Batman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında öğretim elemanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince eğitim verildi.

Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, madde bağımlılığıyla mücadele, uyuşturucu türleri ve narkotik suçlarla mücadelenin önemi anlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamalarınını tanıtıldığı eğitimde, ailelerin uyuşturucuyla mücadelede izleyebileceği yollar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
