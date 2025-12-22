Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı

BATMAN'da servis midibüsünün çekiciye arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Örmegöze Köyü mevkisinde meydana geldi. Fevzettin B. (34) yönetimindeki 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römorka, Murat B. (24) yönetimindeki 72 S 0501 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı. Kazada midibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.