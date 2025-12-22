Haberler

Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı

Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bir servis midibüsünün çekiciye arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazanın nedeni araştırılıyor.

BATMAN'da servis midibüsünün çekiciye arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Örmegöze Köyü mevkisinde meydana geldi. Fevzettin B. (34) yönetimindeki 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römorka, Murat B. (24) yönetimindeki 72 S 0501 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı. Kazada midibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
title