Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar bulunan zanlı tutuklandı
Batman'da durdurulan bir yolcu otobüsünde şüphe üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu kişinin midesinden 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar çıkarıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Batman'da midesinde 1 kilo 308 gram toz esrar ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucu uyuşturucu olduğu belirlendi.
Operasyonla zanlının midesinde 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.