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Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor

Batman'da marketlere ait depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın, diğer depolara sıçrayarak büyüdü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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