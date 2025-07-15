Batman'da Kuvvetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

Batman'da Kuvvetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu
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Batman'da etkili olan yağış ve rüzgar, Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısını uçurdu ve birçok ağacın devrilmesine sebep oldu. Olayda yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu.

BATMAN'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Batman'da öğleden sonra etkili olan yağış ve ardından gelen kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda bulunan Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı rüzgarın etkisiyle uçarak bahçesine düştü. O anlar kameralara yansırken, olayda yaralanan olmadı. Çatının düşen parçalarının kaldırılması ve onarım için çalışma başlatıldı.

Ayrıca, kent genelinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı araçlar devrilen ağaçların altında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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