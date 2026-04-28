Batman'da köy yolu güzergahına 1000 meyve fidanı dikildi
Batman'ın Beşiri ilçesinde meyve fidanları toprakla buluşturuldu.
Batman Valiliği, Beşiri Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Doğankavak köyü güzergahında belirlenen alanlara fidan dikimi gerçekleştirildi.
Bölge iklimine uygun olarak seçilen badem, dut, zeytin ve incir fidanları toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılan öğrenciler de fidan dikim çalışmalarına destek verdi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen