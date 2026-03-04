Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
Batman'da yol kenarında duran 71 yaşındaki Gülişe İrge, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumu kritik. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Murat Ç. (56) idaresindeki 56 AAK 645 plakalı kamyon, Emek Bulvarı'nda yol kenarında duran Gülişe İrge'ye (71) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü Murat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak