Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Batman'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, gümrük kaçağı ürünler ve silahlarla ilgili denetimlerde birçok kaçak malzeme ele geçirdi.
Batman'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-26 Şubat arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda 2 bin 698 paket gümrük kaçağı sigara, 330 gümrük kaçağı Puro, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 171 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak