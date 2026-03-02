Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Batman'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-26 Şubat arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 2 bin 698 paket gümrük kaçağı sigara, 330 gümrük kaçağı Puro, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 171 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.