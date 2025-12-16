Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi adli işlemle karşı karşıya kaldı. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve alkol buldu.
Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Aralık tarihlerinde uygulama noktalarında durdurulan 31 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 4 bin 867 paket sigara, 12 elektronik sigara ve 7 litre alkol ele geçirildi.
Operasyonlarda 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel