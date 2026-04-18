Batman'da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama

BATMAN'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; Sason ilçesi sınırları içerisinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ve 4 şarjörü, 215 uzun namlul tüfek mühimmatı, 2 tabanca ve 3 şarjörü, 40 çeşitli ebatta tabanca fişeği, 3 tüfek ve 30 tüfek fişeği, 8 tüfek fişek şoku ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Konuya ilişkin M.Ş.Y. ve İ.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı