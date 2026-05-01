Haberler

Batman'da İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Atatürk Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Memur-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, burada yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'nun Gazze'ye umut ışığı, mazluma nefes olmak için denizlere açıldığını ve hukuk dışı bir şekilde İsrail tarafından alıkonulduğunu söyledi.

İsrail'in engellemelerine rağmen çok sayıda geminin yoluna devam ettiğini belirten Önlü, şöyle konuştu:

"Yola devam eden, dalgaları yaran gemilerimiz hala var. Daha dün, korkuyu korkutan kardeşlerimiz Marmaris'ten yeni gemilerle, yepyeni umutlarla demir aldılar. Sadece denizlerden değil, karalardan da geliyoruz. 3 Mayıs'ta Tunus'tan yola çıkacak olan devasa bir konvoy, kara yoluyla doğrudan Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek. Denizleri kapatsanız karadan geliriz, karaları kapatsanız göklerden geliriz. Bizi hiçbir barikat, hiçbir zindan, hiçbir namlu durduramaz."

Açıklamanın ardından Filistin için dua edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını da yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu! Yüzlerce gözaltı var
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar