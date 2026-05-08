Batman'da İnşaat Malzemesi Çalan Şüpheliler Tutuklandı
Batman'da inşaat malzemesi çaldıkları tespit edilen iki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olay, Bayındır Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi.
Olay, 5 Mayıs 2026 günü Bayındır Mahallesi Emek Bulvarı üzerinde, iki bloktan oluşan site içerisindeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat malzemesi çalma amacıyla alana girdikleri tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.İ. ve R.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı