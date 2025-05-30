Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binası inşası için çivi çakma töreni yapıldı

Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binası inşası için çivi çakma töreni yapıldı
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Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binasının inşası için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binasının inşası için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

İluh Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Canalp, güvenlik alanında Batman'ın geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

Canalp, "Hali hazırda şehir merkezinde 3 polis merkezimiz var. Bunların yanına 4 yeni polis merkezini daha inşa ediyoruz. Bunlar bize daha kaliteli, daha sağlıklı, daha etkili ve sürdürülebilir bir emniyet hizmeti sağlayacak. Vatandaş memnuniyetini de beraberinde getirecek." dedi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba da polis amirliğinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni hizmet binasının modern yapılacağını kaydetti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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