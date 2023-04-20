Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kırkat köyü mevkisinde henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 72 AK 175 plakalı otomobil ile 41 K 0770 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Veysi Alay (23), Harun Alay (17), Şükrü Alay (41), Murat Barlık (44), Ergin Çelik (40) ve Lazgin Çelik (32) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından birisinin durumunun ağır olduğu belirtilen yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesine, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere sevk edildi.

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