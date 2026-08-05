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Gercüş'te Tünel Girişinde Kaza: 12 Yaralı

Gercüş'te Tünel Girişinde Kaza: 12 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde, Gercüş-Batman kara yolu üzerindeki Hasankeyf Tüneli girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Gercüş Devlet Hastanesi'ne, diğer 6'sı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, iki otomobilin tünel girişinde çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gercüş- Batman kara yolu üzerindeki Hasankeyf Tüneli girişinde meydana geldi. Gercüş istikametinden Batman yönüne seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 72 ABH 372 ve 06 DZ 5126 plakalı otomobiller, tünel girişinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.Ç. (38), B.A. (18), M.A. (11), E.E.Ç. (9), U.A.Ç. (4) ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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