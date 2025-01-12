Batman'da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Batman'da bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık zanlısı olduğu belirlenen kadın, aynı gün yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 8 tam altın, 11 yarım altın, 25 çeyrek altın, çift küpe, altın yüzük, 2 bileklik ve zincir kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlıya, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle ev hapsi cezası verildi.