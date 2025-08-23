Batman'da Hayvan Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Batman'da bir hafif ticari aracın plakasını değiştirerek hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilere 43 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.

BATMAN'da hafif ticari aracın plakasını bant ile değiştirerek hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin kaçma anları ise kameralara yansıdı.

Beşiri ilçesinde 2 ayrı kişiye ait ahır ve kümesten 1 kuzu ve 4 hindi çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kiraladıkları hafif ticari bir aracın plakasını bant ile değiştirerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olay sonrası kaçma anları kameralara yansıyan 3 şüpheli tespit edilen adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si savcılıktan serbest kalırken, 1 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca araç ve şüphelilere toplamda 43 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
