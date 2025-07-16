Batman'da Havalimanında Turizm Tanıtım Çalışması

Batman'da Havalimanında Turizm Tanıtım Çalışması
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Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için havalimanında görsel tanıtım çalışması başlattı. Çalışma, yerli ve yabancı ziyaretçilere şehrin turizm çeşitliliğini sunmayı hedefliyor.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla havalimanında görsel tanıtım çalışması yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Havalimanı'nda gelen ve giden yolcu salonları ile VIP salonuna kentin öne çıkan turizm destinasyonlarını yansıtan görseller yerleştirildi.

Antik yerleşimlerden tarihi manastırlara kadar pek çok değerin yer aldığı görsellerle ziyaretçilere şehrin turizm çeşitliliği sunulacak.

Çalışma ile kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehirle ilgili ilk izlenimlerinin güçlendirilmesi ve Batman'ın marka değerinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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