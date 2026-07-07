Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Batman'da tabancayla ateş açtığı otomobilde bulunan 32 haftalık hamile eski eşini yaralayan A.K.'nin aracı, Siirt'in Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
ŞÜPHELİNİN ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Batman'da tabancayla ateş açtığı otomobilde bulunan eski eşi 32 haftalık hamile Y.K.'yi yaralayıp Siirt'e kaçan A.K.'nin aracı, Siirt'in Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Akif ÖZALP- Bayram AYHAN/ SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı