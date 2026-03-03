Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldüren şüpheli tutuklandı

BATMAN'da, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı (41) öldüren M.D. (18) adlı kadın tutuklandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Sağlık Mahallesi 1905'inci Sokak'ta meydana geldi. M.D. ile annesini aldattığını öne sürdüğü babası Ramazan Daş arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., tabancayla babasına ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Ramazan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ramazan Daş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Gözaltına alınan M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı