Batman'da firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında uyuşturucu suçu nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Batman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
