Batman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Batman'da iki otomobil çarpıştı. Otomobiller şarampole yuvarlanırken kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlarda bulunan Baran D., Serhat A. ve Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise işlemlerinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
