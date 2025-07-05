Batman'da Evde Yangın: Müdahale Başarılı

Batman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayındırlık Mahallesi 4749 Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.