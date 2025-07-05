Batman'da Evde Yangın: Müdahale Başarılı

Batman'da Evde Yangın: Müdahale Başarılı
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Batman'da Bayındırlık Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayındırlık Mahallesi 4749 Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde hasar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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