Batman'da Esnaflara Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirmesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında Batman'da esnaflara bağımlılıkla mücadele ve 115 YEDAM Danışma Hattı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Batman'da, "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında esnaflara bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar ve Yeşilay gönüllüleri, Seyit Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyarette, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetleri tanıtılan esnaflara, ücretsiz psikososyal destek sağlayan 115 YADEM Danışma Hattı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgar bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.