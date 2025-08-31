Batman'da Engelli Asansörü Düştü: 1 Ölü

Batman'da, apartman dışına yapılan engelli asansörünün halatının kopması sonucu 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1634'üncü Sokak'taki Orhan Eren Apartmanı'nda meydana geldi. Mehmet Eroğlu, evine çıkmak için bina dışına engelliler için yapılan asansöre bindi. Bir süre sonra hareket eden asansörün halatı henüz bilinmeyen nedenle koptu. Düşen asansördeki Eroğlu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Eroğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eroğlu'nun cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

