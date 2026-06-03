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Batman'da Düğün Sonrası Kavga: 2 Gözaltı

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Batman'da düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada havaya ateş açtıkları belirlenen M.T.Z. ve A.Ç. gözaltına alındı. Olayda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BATMAN'da düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada havaya ateş açtıkları belirlenen M.T.Z. (24) ve A.Ç. (25), gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünün ardından iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kavga sırasında silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen M.T.Z. ile A.Ç. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan çalışmada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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