Gercüş'te domuz sürüsü görüntülendi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürü halinde dolaşan domuzlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gercüş'e bağlı Akyar ve Gönüllü köyünde domuzların sürü halinde dolaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolurken, çiftçiler ekinlerinin zarar görmemesi için kalıcı çözüm istedi.

