Batman-Su matarasının kapağına sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Batman'da 8 yaşındaki H.İ.O.'nun su matarasının kapağına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okuldayken su içmek isteyen H.İ.O., su matarasının kapağına parmağıyla bastırınca, parmağı kapakta sıkıştı. Okulda yapılan müdahalelere rağmen parmak çıkarılamayınca çocuk, okul müdürü tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da sonuç alınamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye erleri, kapağı keserek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. H.İ.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
