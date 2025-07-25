Batman'da Çatı Katında Yangın ve Patlama

BATMAN'da, çatı katında çıkan yangında patlama meydana geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarında bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, yakılan mangal, söndürülmeyince rüzgarın da etkisiyle çatı katındaki odunlara sıçradı. Odunlar alev alırken, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.