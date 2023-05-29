Batman'da boru yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesi istikametinde aşırı boru yükü olan kamyonettin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen boru yüklü kamyonet, kendi yüksekliğinin neredeyse iki katı yüksekliğine ulaşan yüküyle tehlikeye davetiye çıkardı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli yolculuk, kamyonetin varacağı noktaya kadar devam etti.