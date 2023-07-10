- Batman'da aynı aileden 4 kişi yanan tırda can verdi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde buğday yüklü tır devrildi. Alev alan araçta aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerine doğru Gercüş ilçesi Kantar Köprüsü mevkiinde buğday yüklü olan 68 ABS 674 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yoldan çıkan araç takla attıktan sonra alevler içinde kaldı. Yoldan geçen araçların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Tır içerisinde bulunan Ali Ö., Sedat Ö., Gökhan Ö. ve Mehmet Ö., hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan V.Ö. ve O.Ö ağır yaralandı. Yaralılar V.Ö ve O.Ö sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, kazayla ilgili bilgi aldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.