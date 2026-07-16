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Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Batman'da 9 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'da 9 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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