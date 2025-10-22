Batman'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

BATMAN'da 8 katlı apartmanın çatısında onarım sırasında kaynak yapıldığı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğleden sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, çatıda yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Çatıda hasar oluşurken, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,