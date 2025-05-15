Batman'da Aort Damarı Yırtılan Hasta Suni Damarla Hayata Döndü

Batman'da Aort Damarı Yırtılan Hasta Suni Damarla Hayata Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

51 yaşındaki Nezahat Kaplan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aort damarı yırtılması sonucu başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Doktorların müdahalesi sayesinde hastanın durumu stabilize edildi.

Batman'da aort damarı yırtılan 51 yaşındaki hasta, suni damar takılarak sağlığına kavuştu.

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran Nezahat Kaplan, tetkiklerinde, ana atar damarında yırtılma olduğu tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Kübra Gözaçık Karakoç, Dr. Tamer Cebe ve Dr. Anıl Akbaş tarafından 5 saat süren ameliyatta Kaplan'a suni damar takıldı.

Yoğun bakımda 3 gün gözlem altında kalan, daha sonra servise alınan Kaplan, taburcu olmayı bekliyor.

Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastasının ameliyatının başarılı geçtiğini belirtti.

"Hastalar ilk 24 saat içinde ameliyat edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Ameliyat sırasında hastanın kanı tamamen boşaltılıp beyin fonksiyonları durdurularak 20 dereceye kadar soğuk TCA yöntemi uyguladık." diyen Karakoç, hastanın bir kaç gün sonra taburcu edileceğini bildirdi.

Kaplan ise doktorlar sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, sağlık ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.