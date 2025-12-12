Haberler

Batman'da abart egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 46 bin 335 lira ceza

Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullandığı tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 46 bin 335 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
