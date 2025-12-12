Batman'da abart egzoz kullanan 5 araç sürücüsüne 46 bin 335 lira ceza

BATMAN'da polis ekipleri tarafından, abart egzoz kullandığı tespit edilen 2 otomobil ve 3 araç sürücüsüne toplamda 46 bin 335 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullandığı tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 46 bin 335 lira ceza kesildi.