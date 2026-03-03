Haberler

Batman'da 84 bin 190 kilogram atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı

Batman'da, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan 84 bin 190 kilogram atık lastik, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Batman'da geçen ay toplanan 84 bin 190 kilogram atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında kent genelinde belirlenen 116 noktadan ömrünü tamamlamış atık lastiklerin toplatıldığı bildirildi.

Toplanan 84 bin 190 atık lastiğin toplama sahasında depolandıktan sonra geri dönüşüm tesislerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, çalışmaların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) aracılığıyla yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
