Haberler

Batman'da silahlı suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

Batman'da silahlı suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da farklı tarihlerde 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştiren suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 4 tabanca ve 120 mermi ele geçirildi.

BATMAN'da, farklı tarihlerde 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kentte 2025-2026 yılları içinde gerçekleşen 7 ayrı silahlı eylemle bağlantılı olduğu belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslere yapılan aramalarda ise 4 tabanca ile 120 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalardan birinin örgüt üyeleri tarafından 6 farklı olayda kullanıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonla yerel organize suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

Şüphelilerin silahlı eylemleri gerçekleştirdikleri anlar ile gittikleri bir kafede kimliklerini gizlemek amacıyla kameraları bantla kapatmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Ülke 6,9'luk depremle sarsıldı! Yetkililerden tsunami açıklaması geldi
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı