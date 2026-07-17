Haberler

Batman'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dolandırıcılık suçlarından aranan firari hükümlü, polis operasyonuyla şehirler arası bir yolcu minibüsünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Batman'da hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "Tacir veya şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Şehirler arası bir yolcu minibüsünde olduğu belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

IBAN mağdurlarının beklediği haber, Meclis'ten geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı

Kavgada çok sayıda kişi yaralandı! Aralarında polis de var
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız