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Batman'da 43 suçtan 46 yıl 9 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

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Batman'da hakkında 43 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü B.Ü., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

BATMAN'da hakkında 43 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü B.Ü., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 43 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olarak aranan B.Ü. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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