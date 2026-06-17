Batman'da 38 firari hükümlü yakalandı
Batman'da haklarında 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 1-15 Haziran tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 38 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak